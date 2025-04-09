Головний тренер Барселони Гансі Флік оголосив список гравців, які зіграють проти Борусії Д у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Наставник "кулес" включив у заявку 23 гравців, які матимуть змогу зіграти проти дортмундців в ЛЧ. Про це повідомляє прес-служба Барселони.

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До складу "блаугранас" повернувся Іньїго Мартінес, який пропускав зустріч з Бетісом в Ла Лізі через невелике пошкодження. З іншого боку, Барселона не зможе розраховувати на Дані Ольмо, тер Штегена, Марка Касадо та Марка Барналя. Всі четверо досі перебувають в лазареті.

Нагадаємо, Барселона та Борусія Д зіграють сьогодні, 9 квітня, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Барселона – Борусія Д: анонс чвертьфіналу Ліги чемпіонів