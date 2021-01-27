Претендент на президентське крісло клубу Віктор Фонт у разі своєї перемоги пообіцяв підписати захисника Манчестер Сіті Еріка Гарсію.

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Фонт домовився з гравцем та "містянами" про серйозні поступки. Гравець готовий відмовитися від своєї зарплати до кінця сезону 2020/21, а англійський клуб – відтермінувати розрахунок за трансфер, повідомляє Mundo Deportivo. Барселона запропонувала 3 млн євро з бонусами, хоча чотири місяці тому давала 10 млн. Влітку 2021-го Гарсія стане вільним агентом, що змушує Манчестер Сіті погодитися навіть на таку скромну компенсацію.

До слова, у поточному сезоні вихованець "блаугранас" провів за команду Гвардіоли лише 8 поєдинків.

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