Головний тренер Барселони Хаві отримав чудові новини перед матчем з Райо Вальєкано у 14 турі чемпіонату Іспанії.

Півзахисник "блаугранас" Френкі де Йонг може зіграти в майбутньому турі Ла Ліги. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Нідерландець провів повноцінне тренування з Барселоною і повністю відновився від травми, яку отримав ще в матчі проти Сельти напочатку вересня. Очікується, що Хаві зможе включити де Йонга в заявку на зустріч проти Райо Вальєкано, яка запланована на суботу, 25 листопада.

Нагадаємо, що Френкі де Йонг в поточному сезоні зіграв лише в семи матчах за Барселону. В активі півзахисника один забитий гол.

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