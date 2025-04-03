Вища спортивна рада (CSD) ухвалила рішення на користь Барселони в суперечці з Ла Лігою щодо ліцензій Дані Ольмо та Пау Віктора, дозволивши їм грати до кінця сезону, повідомляє AS.

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Це рішення було озвучено після того, як Ла Ліга та Федерація футболу Іспанії відкликали ліцензії гравців через порушення фінансових правил клубу, зокрема, несвоєчасне завершення угоди з продажем VIP-лож на новому Камп Ноу.

Надавши в січні обом футболістам тимчасовий дозвіл продовжувати грати, CSD визнала, що комітет, який відмовив у ліцензіях, не мав повноважень ухвалювати таке рішення. Це стало основною причиною винесення позитивного вердикту на користь Барселони. Уряд захистив обох гравців від потенційно серйозних наслідків, таких як неможливість виконувати свою роботу. Ла Ліга ще може оскаржити це рішення, але шанси на позитивний результат – мінімальні.

До слова, наразі Барселона посідає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 66 очок.

Барселона прорвалася до фіналу Кубка Іспанії, втримавши перемогу над Атлетіко у матчі-відповіді