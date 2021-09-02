Бешикташ може стати наступним клубом П'яніча найближчим часом, повідомляє Fichajes. Барселона вже веде переговори з турками щодо боснійця.

П'яніч відмовився переходити з Барселони в Зеніт – хавбек ризикує втратити частину зарплатні

Перехід мають узгодити оперативно, адже трансферне вікно у Туреччині закривається опівночі 3 вересня. Цікаво, що сам Міралем сподівається залишитись у Барселоні щонайменше до січня.

До слова, боснієць перебрався до "блаугранас" минулим літом та відіграв у 30 матчах у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну. У поточній кампанії Куман не розраховує на хавбека, не випустивши його ще жодного разу на поле.

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