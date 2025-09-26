Рафінья вийшов у стартовому складі Барселони з Ов'єдо. Утім, Гансі Фліку довелося замінити гравця на 66 хвилині.

Барселона отримала потужне підсилення перед матчем з ПСЖ в Лізі чемпіонів: "I'm back"

Як повідомляє Mundo Deportivo, що футболіст відчуває біль у підколінному сухожиллі. На перший погляд, у нападника Барселони не має серйозної травми, але "кулес" все ще чекає результатів тестів.

Карлос Монфорт проінформував, що Рафінья не тренувався з партнерами по команді, а залишився у тренажерному залі. Ламін Ямаль та Алехандро Бальде провели колективне тренування.

Найближчими днями на Барселону чекають два непрості матчі. У неділю, 28 вересня, команда Фліка зіграє у Ла Лізі проти Реал Сосьєдада, а в середу, 1 жовтня, проти ПСЖ у Лізі чемпіонів. Наразі не відомо, чи зможе Рафінья взяти участь у цих протистояннях.

"Кан вдарив мене, тоді покликав суддю і я отримав попередження": грав за Реал, обожнює книги та впроваджує АІ у футболі