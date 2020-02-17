Барселона отримала дозвіл придбати одного гравця поза трансферним вікном

"Синьо-гранатові" отримали від Ла Ліги дозвіл на придбання одного гравця, незважаючи на те, що трансферне вікно зараз закрите.

Медична комісія встановила, що форвард Барселони Усман Дембеле вибув на досить довгий термін, щоб активувати пункт в регламенті чемпіонату, згідно з яким клуб може дозаявляти одного гравця поза трансферним періодом у разі серйозних травм.

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Каталонці отримали право на здійснення трансферу протягом найближчих 15 днів, інформує Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Дембеле вибув до кінця сезону через рецидив травми, яку він заліковував протягом останніх 4 місяців.

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