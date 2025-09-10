Барселона має переїхати на один матч на маленький стадіон.

Барселона не змогла до початку поточного сезону завершити реконструкцію Камп Ноу. Каталонському клубу на матч проти Валенсії довелося шукати альтернативний стадіон.

Суперкомп'ютер Opta спрогнозував переможця ЛЧ – в Судакова та Трубіна вірять більше, ніж в топ-клуби

"Клуб активно працює над отриманням необхідних адміністративних дозволів для відкриття Камп Ноу в найближчі тижні. У зв'язку з цим матч буде зіграний на Естаді Йохан Кройф", – йдеться в офіційній заяві Барселони.

Арена вміщує лише 6 тисяч глядачів. Зазвичай там виступає жіноча команда Барселони. Ла Ліга надала дозвіл каталонцям зіграти саме на Естаді Йохан Кройф.

Нагадаємо, що "кулес" прийматимуть Валенсію у неділю, 14 вересня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

До слова, торік за Валенсію виступав Роман Яремчук.

"Мої батьки сиділи на хлібі і воді, щоб ми не почувались жебраками": Зідан про завершення кар’єри та інтерес до політики