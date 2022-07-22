Жюля Кунде у Барселоні не буде / фото з відкритих джерел

Барселона вважає пропозицію Челсі по Жюлю Кунде в 55 мільйонів фунтів стерлінгів (65 млн євро) занадто серйозною, аби намагатись перебити її. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Згідно з його інформацією, трансфер центрбека Севільї в табір "пенсіонерів" практично закритий. У Севільї на руках лежить пропозиція від лондонців, а самому Кунде англійці обіцяють 5-річний контракт із зарплатнею в 9-10 мільйонів євро. Угода між клубами перебуває на завершальній стадії.

Барселона, своєю чергою, вже перемкнулась на пошук нових центрбеків. Зокрема, інсайдери повідомляли про предметний інтерес каталонців до Пау Торреса та Іньїго Мартінеса.

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