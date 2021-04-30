Барселона оскаржить дискваліфікацію Кумана на вирішальні матчі сезону
"Блаугранас" налаштовані до останнього боротись за свого головного тренера Рональда Кумана.
Як відомо, нідерландський фахівець отримав дискваліфікацію на два матчі Прімери за некоректні висловлювання у бік резервного арбітра у поєдинку з Гранадою (1:2).
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Барселона буде оскаржувати це рішення, інформує офіційний сайт клубу. Якщо апеляція не буде задоволена, то Куман все ж пропустить зустрічі проти Валенсії (2 травня) та Атлетіко (8 травня).
До слова, після 33-х турів Ла Ліги каталонці розташувались на 3-й сходинці, відстаючи від лідера Атлетіко на два очки.
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