"Блаугранас" налаштовані до останнього боротись за свого головного тренера Рональда Кумана.

Як відомо, нідерландський фахівець отримав дискваліфікацію на два матчі Прімери за некоректні висловлювання у бік резервного арбітра у поєдинку з Гранадою (1:2).

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Барселона буде оскаржувати це рішення, інформує офіційний сайт клубу. Якщо апеляція не буде задоволена, то Куман все ж пропустить зустрічі проти Валенсії (2 травня) та Атлетіко (8 травня).

До слова, після 33-х турів Ла Ліги каталонці розташувались на 3-й сходинці, відстаючи від лідера Атлетіко на два очки.

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