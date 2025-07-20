Маркус Рашфорд буде заробляти в столиці Каталонії 14 млн євро на рік.

Барселона готова орендувати у Манчестер Юнайтед форварда Маркуса Рашфорда, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Повідомляється, що у каталонців буде право викупу гравця за 30 млн євро в кінці сезону.

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Повідомляється, що "блаугранас" буде платити англійцеві 14 млн євро – Барселона покриє йому всю зарплату сама. Щоб приєднатися до каталонців, Маркус зменшив свою зарплату на 15%.

Згідно з джерелом, Рашфорд також буде отримувати бонуси, які залежать від кількості зіграних матчів.

Тренер Барселони Ганс-Дітер Флік вже поспілкувався з Рашфордом і схвалив його трансфер. Німецький наставник зазначав раніше, що клуб потребує підсилення на лівому фланзі атаки – в умовах складної фінансової ситуації оренда виглядає як оптимальне рішення.

Рашфорд провів другу половину минулого сезону в оренді в Астон Віллі, де відзначився 4 голами в 17 матчах. Під кінець кампанії отримав травму підколінного сухожилля, через яку пропустив останні тури АПЛ.

Маркус входить до числа найбільш високооплачуваних гравців Манчестер Юнайтед – зарплата гравця становить понад 384 тисячі євро на тиждень. Під час оренди в Астон Віллі клуб з Бірмінгема покривав три чверті зарплати, а також бонуси за результат.

Раніше повідомлялося, що Рашфорд віддає перевагу саме Барселоні. Його брат і агент Дуейн Мейнард приїжджав до Каталонії на переговори, а спортивний директор "блаугранас" Деку стежив за ситуацією вже давно.

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