toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Барселона опублікувала відео з реакцією Шакіри на поразку від Ліверпуля у півфіналі Ліги чемпіонів

21:42 1429 Читать на русском
Барселона опублікувала відео з реакцією Шакіри на поразку від Ліверпуля у півфіналі Ліги чемпіонів
Шакіра та Жерар Піке / Фото ФК Барселона

Каталонський клуб презентував промо-ролик до нового документального фільму.

7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі
 
7’ Дівок Оріджі
54’ Джорджініо Вейналдум
56’ Джорджініо Вейналдум
79’ Дівок Оріджі

Каталонський клуб на офіційному сайті оприлюднив уривок з документального фільму присвяченого поразці Барси у півфіналі ЛЧ сезону 2018/19 від Ліверпуля (0:4).

Роналду таємно одружився з Джорджиною, – ЗМІ

На відео відома співачка Шакіра, яка є дружиною захисника "блаугранас" Жерара Піке, переглядає в компанії дітей фатальний для каталонців матч.

Нагадаємо, у цій двоматчевій дуелі Барса примудрилась покинути турнір, вигравши перший матч з розгромним рахунком 3:0.

Прем'єра фільму під назвою "День матчу" запланована на 29 листопада.

Іспанія пережила ніч терору: велика зрада та шокуюча зміна тренера перед Євро-2020 як результат "російського синдрому"

blog_ava
Швед може покинути Селтік вже в січні, – ЗМІ
09:29
7348
Теги
Барселона Барселона Іспанія Відеоновини Шакіра Дружини футболістів Ліверпуль - Барселона Жерар Піке Жерар Піке
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
14
год
:
5
хв
Агробізнес
13:00
Металіст 1925
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук