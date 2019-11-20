Барселона опублікувала відео з реакцією Шакіри на поразку від Ліверпуля у півфіналі Ліги чемпіонів

Каталонський клуб презентував промо-ролик до нового документального фільму.

Каталонський клуб на офіційному сайті оприлюднив уривок з документального фільму присвяченого поразці Барси у півфіналі ЛЧ сезону 2018/19 від Ліверпуля (0:4).

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На відео відома співачка Шакіра, яка є дружиною захисника "блаугранас" Жерара Піке, переглядає в компанії дітей фатальний для каталонців матч.

Нагадаємо, у цій двоматчевій дуелі Барса примудрилась покинути турнір, вигравши перший матч з розгромним рахунком 3:0.

Прем'єра фільму під назвою "День матчу" запланована на 29 листопада.

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