Головний тренер Барселони Хаві визначився із гравцями, які вирушать на матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

На гру проти Шахтаря в Гамбург вилетить делегація Барселони з 21 гравцем, повідомляє офіційний твіттер "блаугранас". Відзначимо, що до заявки не потрапили Френкі де Йонг та Серхі Роберто, які досі відновлюються від травм.

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Голкіпери: тер Штеген, Пенья, Астралага.

Захисники: Канселу, Бальде, Араухо, Іньїго Мартінес, Крістенсен, Алонсо, Кунде.

Півзахисники: Гаві, Педрі, Ґюндоґан, Ромеу, Касадо, Фермін.

Нападники: Ферран Торрес, Лєвандовскі, Рафінья, Феліш, Ямал.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Барселона відбудеться 7 листопада у Гамбургу, початок о 19:45. У попередній зустрічі каталонці мінімально перемогли (2:1).

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