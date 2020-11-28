Барселона оприлюднила заявку на матч із Осасуною – Мессі та ще двоє зірок повернулись до складу
Головний тренер Барселони Рональд Куман визначився зі складом "блаугранас" на матч 11-го туру Ла Ліги проти Осасуни.
Ліонель Мессі, Френкі Де Йонг та Серхіо Бускетс повернулись до заявки команди після пропущеного матчу Ліги чемпіонів проти Динамо.
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Воротарі: тер Штеген, Нето, Пенья.
Захисники: Дест, Лангле, Альба, Хуніор Фірпо, Мінгеса.
Півзахисники: Бускетс, Аленья, П'яніч, Рікі Пуч, Коутінью, Педрі, Трінкау, Матеус Фернандес, Де Йонг
Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Мессі, Дембеле.
Зазначимо, що Барселона зустрінеться з Осасуною вже завтра, 29 листопада, початок о 15:00.
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