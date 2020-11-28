Головний тренер Барселони Рональд Куман визначився зі складом "блаугранас" на матч 11-го туру Ла Ліги проти Осасуни.

Де Йонг та Мессі / AS

Ліонель Мессі, Френкі Де Йонг та Серхіо Бускетс повернулись до заявки команди після пропущеного матчу Ліги чемпіонів проти Динамо.

Мессі отримав ще один англійський варіант продовження кар'єри

Воротарі: тер Штеген, Нето, Пенья.

Захисники: Дест, Лангле, Альба, Хуніор Фірпо, Мінгеса.

Півзахисники: Бускетс, Аленья, П'яніч, Рікі Пуч, Коутінью, Педрі, Трінкау, Матеус Фернандес, Де Йонг

Нападники: Грізманн, Брейтвейт, Мессі, Дембеле.

Зазначимо, що Барселона зустрінеться з Осасуною вже завтра, 29 листопада, початок о 15:00.

Лемпард скидатиме з вершини Моурінью, важкі виїзди Інтера та МЮ, дербі для Наполі після смерті Марадони – анонс вікенду