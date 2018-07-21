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Барселона оновила пропозицію щодо Вілліана

10:24 653 Читать на русском
Барселона оновила пропозицію щодо Вілліана
Вілліан / Getty Images

Іспанська Барселона не покидає спроб підписати атакувального півзахисника Челсі Вілліана.

Бразильський хавбек влітку може змінити АПЛ на Ла Лігу, повідомляє Sky Sports.

Барселона зробила третю пропозицію Челсі продати Вілліана. Цього разу "блаугранас" готові віддати за екс-зірку Шахтаря 55 млн фунтів (72 млн доларів). Два тижні тому іспанський гранд пропонував за бразильця 53 млн фунтів.

За інформацією видання, представники гравця та два клуби наразі продовжують перемовини щодо можливого трансферу.

У сезоні 2017/18 Вілліан провів у Прем'єр-лізі 36 матчів, у яких забив 6 м'ячів і віддав 7 асистів.

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