Барселона окреслила коло претендентів на позицію другого кіпера

Іспанська Барселона підшуковує заміну резервному воротарю Ясперу Сіллессену, який хоче покинути Камп Ноу в літнє трансферне вікно.

Нідерландського кіпера в складі "блаугранас" може замінити один із п'яти кандидатів, стверджує Marca.

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Це воротарі збірної Бельгії – Сімон Міньйоле (Ліверпуль) і Кун Кастелс (Вольфсбург), швейцарець Ян Зоммер із Борусії М, голкіпер Реал Сосьєдада Херонімо Рульї або кіпер Ейбара Марко Дмітровіч.

Усі воротарі, крім Міньйоле, є основними в своїх клубах, тому можуть відмовитися від переходу в Барселону. Бельгійський кіпер Ліверпуля втратив місце в основі "червоних" після Різдва, програвши конкуренцію Лорісу Каріусу. Після того ж, як Аліссон офіційно перейшов у Ліверпуль, Міньйоле ризикує стати третім воротарем мерсисайдців.

Однак, за інформацією видання, пріоритетними кандидатами для Ернесто Вальверде є Кастелс і Зоммер. Раніше стало відомо, що Яспер Сіллессен буде виставлений Барселоною на трансфер, хоча каталонці прагнули зберегти його в своєму складі.