Барселона у своєму твіттері оголосила заявку на тренувальний збір в Німеччину, до якої не потрапив Ілайш Моріба. Раніше хавбек не підписав новий контракт із "блаугранас", через що його раніше не допустили до тренувань у складі головної команди.

Барселона може не реєструвати Мессі у статусі новачка

Також відзначимо, що серед новачків у заявці лише Мемфіс Депай. Ерік Гарсія, Серхіо Агуеро та Емерсон Роял не вилетіли з командою, але причини їхньої відсутності не розголошуються.

До слова, Барселона розпочне сезон 15 серпня матчем проти Реал Сосьєдада, початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує