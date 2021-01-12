Барселона оголосила заявку на поєдинок Суперкубка Іспанії
00:10 - Читать на русском
Каталонський клуб готується до двобою за перший трофей у нинішньому сезоні.
Наставник Барселони Рональд Куман назвав список з 21 гравця, які захищатимуть кольори каталонського клубу у півфінальному поєдинку Суперкубка Іспанії проти Реал Сосьєдада.
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Зустріч запланована на 13 січня, початок о 22:00. У паралельній зустрічі мадридський Реал прийматиме Атлетік. Фінальний двобій відбудеться 17 січня.
Нагадаємо, минулорічним переможцем у цьому міні-турнірі став Реал.
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