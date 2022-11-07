Барселона назвала список гравців, які матимуть шанс вийти на поле у матчі 14 туру Прімери проти Осасуни.

Хаві Ернандес взяв на виїзд до Памплони 22 футболістів. Поєдинок відбудеться 8 листопада і стане останнім перед тривалою паузою на чемпіонат світу.

До заявки потрапив і 35-річний Жерар Піке, для якого це точно буде останній шанс зіграти у футболці Барселони. У суботу ветеран зіграв і попрощався з Камп Ноу на матчі проти Альмерії (2:0), а тепер готується остаточне завершення кар'єри. Якщо захисник вийде на поле з Осасуною, то досягне позначки у 617 матчів за "блаугранас" – п'яте місце за всю історію клубу після Мессі, Хаві, Бускетса та Іньєсти.

Нагадаємо, зараз Барселона очолює таблицю Прімери і випереджає Реал на 2 очка, однак мадридці мають один матч у запасі (сьогодні проти Райо).

Барселона перемогла Альмерію в матчі імені Піке – Жерар не стримав сліз, прощаючись з Камп Ноу