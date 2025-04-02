Тренерський штаб Барселони визначився з гравцями, які можуть вийти проти Атлетіко у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії.

До заявки "блаугранас" на кубкове протистояння з "матрацниками" потрапили 22 гравці. До складу Барселони не включили лише п'ятьох футболістів.

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Марк-Андре тер Штеген, Андреас Крістенсен, Марк Берналь, Дані Ольмо та Марк Касадо не зіграють через травми. Щоправда, за інформацією Mundo Deportivo, Касадо вирушив з командою до Мадриду, оскільки хоче підтримати партнерів у важливій грі.

Нагадаємо, що перша зустріч між Атлетіко та Барселоною завершилася внічию 4:4. Матч-відповідь відбудеться у середу, 2 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

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