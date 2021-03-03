Рональд Куман визначився зі списком гравців, які матимуть шанс вийти у матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Севільї.

Попередня заявка складається з 20 виконавців, повідомляє офіційний Twitter "блаугранас".

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Є дві відчутні втрати – Араухо та П'яніч. Натомість Педрі дивовижним чином встиг відновитися. Молодий хавбек травмувався у матчі чемпіонату проти Севільї (2:0) і покидав стадіон на милицях. Втім, на відновлення йому вистачило кількох днів замість очікуваних 2-3 тижнів.

Нагадаємо, у першому поєдинку Кубка Барселона програла 0:2, тому каталонцям вдома доведеться здійснювати камбек заради фіналу.

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