Каталонці оприлюднили список гравців, які візьмуть участь в груповому етапі найпрестижнішого турніру.

Наставник Барселони Хаві Ернандес включив в заявку на Лігу чемпіонів 27 футболістів. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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До складу каталонців потрапило вісім гравців із молодіжних команд. Зокрема, шість футболістів з Барси Атлетік (Андер Астралага, Ламін Ямал, Анхель Аларкон, Марк Касадо, Фермін Лопес і Алекс Гаррідо) і два гравці з U19A (Пау Кубарсі та Дієго Кохен).

Нагадаємо, що каталонці потрапили в групу Н, де їхніми суперниками будуть Шахтар, Порту й Антверпен. Перший матч Барселона проведе проти бельгійців 19 вересня.

Заявка "блаугранас":

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