Барселона офіційно оголосила про те, що Маркос Алонсо, Жоау Феліш та Жоау Канселу не продовжать виступи за клуб. Контракт Алонсо закінчується 30 червня, як і оренди португальців, які повернуться до своїх команд.

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Раніше повідомлялося, що Маркос планує продовжувати карʼєру в Атлетіко та навіть узгодив деталі контракту з клубом. Алонсо ще не підписав угоду з "матрацниками", але все вказує на те, що з наступного сезону він буде виступати за команду Дієго Сімеоне.

Нагадаємо, Алонсо приєднався до Барселони у вересні 2022 року. Загалом захисник зіграв за клуб у 44 матчах у всіх турнірах. У його активі три голи. Феліш приєднався до Барселони на правах оренди з Атлетіко та зіграв минулого сезону за "кулес" 44 матчі, забив 10 голів та віддав 6 асистів. Канселу ж прибув у оренду в один день зі своїм співвітчизником, але з Манчестер Сіті. Він провів за Барселону 42 матчі та забив 4 голи.

До слова, Барселона завершила сезон на другому місці турнірної таблиці Ла Ліги.

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