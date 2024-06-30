Барселона оголосила про відхід трьох гравців – переможець ЛЧ, списана зірка Гвардіоли і 130-мільйонний "мученик" Мадрида
Відразу троє гравців Барселони покинуть розташування клубу.
Барселона офіційно оголосила про те, що Маркос Алонсо, Жоау Феліш та Жоау Канселу не продовжать виступи за клуб. Контракт Алонсо закінчується 30 червня, як і оренди португальців, які повернуться до своїх команд.
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Раніше повідомлялося, що Маркос планує продовжувати карʼєру в Атлетіко та навіть узгодив деталі контракту з клубом. Алонсо ще не підписав угоду з "матрацниками", але все вказує на те, що з наступного сезону він буде виступати за команду Дієго Сімеоне.
Нагадаємо, Алонсо приєднався до Барселони у вересні 2022 року. Загалом захисник зіграв за клуб у 44 матчах у всіх турнірах. У його активі три голи. Феліш приєднався до Барселони на правах оренди з Атлетіко та зіграв минулого сезону за "кулес" 44 матчі, забив 10 голів та віддав 6 асистів. Канселу ж прибув у оренду в один день зі своїм співвітчизником, але з Манчестер Сіті. Він провів за Барселону 42 матчі та забив 4 голи.
До слова, Барселона завершила сезон на другому місці турнірної таблиці Ла Ліги.
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