У своїх соцмережах Барселона повідомила, що у Роберта Лєвандовскі травма лівого підколінного сухожилля.

Таким чином польський форвард пропустить матч Кубка Гампера проти Комо. Прес-служба "кулес" не розголосила терміни відновлення Лєвандовскі, але Marca наполягає на тому, що Флік побереже Роберта і не буде ризикувати гравцем перед стартом сезону.

Барселона зіграє з Комо у неділю, 10 серпня. "Блаугранас" стартує в Ла Лізі матчем проти Мальорки, який запланований на 16 серпня.

