Барселона оголосила про трансфер Тодібо

Захисник Тулузи Жан-Клер Тодібо продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Барселона досягла домовленості з Тулузою, тому 19-річний захисник приєднався до каталонського клубу вже під час зимового трансферного вікна і підписав контракт на 4,5 року.

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Спочатку передбачалося, що Тодібо перейде в Барселону влітку 2019 року на правах вільного агента, коли закінчиться термін дії його угоди з Тулузою.

За неофіційною інформацією, "синьо-гранатові" заплатять за трансфер француза, який не грає за Тулузу з 3 листопада 2018 року через відмову продовжити контракт з клубом, близько 2 млн євро.

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У нинішньому сезоні Тодібо провів за Тулузу 10 ігор в Лізі 1, забивши 1 гол і віддавши 1 результативну передачу.