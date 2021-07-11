Бернд Шустер у своєму Instagram повідомив, що його син Берні, став частиною Барселони.

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На світлині хлопець позує із президентом каталонців Жоаном Лапортою. Берні не зміг отримати вісімку, під якою виступав його батько, тому отримав 9-й номер у команді.

Нагадаємо, Бернд Шустер виступав за Барселону з 1980 по 1988 роки, вигравши чемпіонство Іспанії, Суперкубок та 2 Кубка Іспанії у складі "блаугранас".

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