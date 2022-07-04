Угода з півзахисником розрахована на 4 роки. Він дістанеться каталонцям на правах вільного агента, адже його контракт з Міланом завершився. Клаусула 25-річного хавбека складає 500 млн євро, повідомив офіційний сайт Барси.

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Презентація новачка запланована на середу, 6 липня, в клубному офісі Барселони, позаяк на Камп Ноу триває заміна газону. Тоді ж Кессьє і підпише контракт з новим клубом.

Івуарієць став першим новачком "синьо-гранатових" у поточне міжсезоння. Останні 5 років Франк відіграв за Мілан – спершу на правах оренди, а згодом був викуплений у Аталанти. Найвище досягнення – чемпіонство сезону 2021/22, впродовж якого півзахисник був лідером команди Стефано Піолі. У складі "россонері" Кессьє провів 223 матчі, у яких забив 37 голів та віддав 16 асистів.

Зауважимо, наступним новачком Барси повинен стати данський захисник Андреас Крістенсен, який прибуде з Челсі теж у статусі вільного агента.

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