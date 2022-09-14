Барселона на своєму офіційному сайті повідомила про продовження контракту з Гаві до 2026 року.

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Вражає пункт про викуп 18-річного хавбека – іншим клубам доведеться викласти мільярд євро відступних, аби отримати юну зірку. Публічне підписання угоди відбудеться в четвер, 15 вересня, о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, Гаві почав виступати за дорослу команду Барселони з липня 2021 року. Загалом він зіграв 54 матчі за каталонців, відзначившись 2 голами та 6 асистами.

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