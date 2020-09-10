20 та 21 березня 2021-го стануть визначними днями в історії Барселони – у таборі "блаугранас" відбудуться вибори президента клубу, повідомляє офіційний сайт каталонців.

Бартомеу може сісти у в'язницю через трансфер Мессі

Чинний президент Барси Жозеп Бартомеу, у якого нещодавно був конфлікт з Ліонелем Мессі, не буде балотуватись на цю посаду, адже провів на ній вже дві каденції, що є максимальним терміном за регламентом.

Нагадаємо, Мессі побив горщики з керівництвом Барси через своє бажання покинути клуб. Скандал завершився заявою Ліонеля про рішення залишитись у Барселоні ще на сезон.

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