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Барселона оголосила дату презентації Грізманна

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Барселона оголосила дату презентації Грізманна
Антуан Грізманн / фото із соцмереж

Барселона оприлюднила розклад заходів, пов'язаних з трансфером нападника Антуана Грізманна.

Форвард прибуде в Барселону в суботу, 13 липня, а ввечері відбудеться фотосесія. У неділю Грізманн підпише контракт з Барселоною, після чого відбудеться офіційна презентація, повідомляє прес-служба каталонців.

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Раніше повідомлялося, що Барселона хоче презентувати Грізманна без глядачів, остерігаючись неприємних наслідків переходу, який уже став скандальним.

Нагадаємо, Барселона викупила французького футболіста у Атлетіко за 120 млн євро. Грізманн уклав з каталонським клубом контракт на п'ять років, сума відступних за умовами угоди дорівнює 800 млн євро.

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Теги
Барселона Барселона Антуан Грізманн Антуан Грізманн Іспанія Трансфери Барселони
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