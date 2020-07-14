Барселона оформила перехід бразильського вінгера – він не зіграв жодного матчу на професіональному рівні

Барселона намагається підтримувати роботу на трансферному ринку з прицілом на перспективу.

Каталонський гранд домовився із Сан-Паулу про перехід вінгера Густаво Майї, стверджує Globo Esporte.

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Барселона ще на початку року віддала бразильському клубу 1 млн євро за першочергове право на придбання 19-річного гравця. Вчора (13 липня) "блаугранас" скористалися ним, доплативши ще 3,5 млн, але 30% прав на таланта залишаться у Сан-Паулу. Незабаром Майя полетить в Іспанію, щоправда, поки гратиме і тренуватиметься у Барселоні Б.

Додамо, що молодий бразилець так і не провів жодного матчу за першу команду Сан-Паулу, обмежуючись виступами на рівні U-20.

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