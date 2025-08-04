Товариський матч

Тегу – Барселона – 0:5

Голи: Гаві, 21, 45+2, Лєвандовскі, 27, Тоні Фернандес, 54, Рашфорд, 65

Після яскравих перемог над Віссел Кобе (3:1) та Сеулом (7:3) каталонці зустрічались з Тегу. Гансі Флік залишив на лаві запасних Педрі, Кубарсі та Рашфорда. У заявку взагалі не потрапили Іньїго та Фермін. Обоє – через м'язові проблеми. Натомість шанс проявити себе у старті отримав сенсаційний Педро Фернандес. 17-річний атакувальний хавбек уже забивав на зборах і начебто причарував німецького фахівця. Серед усіх кантеранос Дро має найбільше шансів залишитись у першій команді. До слова, філіппінський галісієць приєднався до Барси влітку 2022-го. У минулому сезоні він допоміг "кулес" виграти Юнацьку лігу УЄФА, відзначившись двома голами.

Експериментальний захист Барси (Араухо та Жерар Мартін у центрі) ледь не "привіз" вже на 2-й хвилині. Джеовані отримав передачу з глибини й вивалився на побачення з Жоаном Гарсією, що виконав блискучий сейв ногою. Щоправда, лайнсмен зафіксував сумнівний офсайд. Вже за мить у міліметровій офсайдній пастці опинився інший форвард Тегу – Сесінья. Гості на стартових хвилинах багато помилялись у простих ситуаціях. Неточними передачами грішив, зокрема, Гаві. Зрештою каталонці повернули контроль над грою, а Лєвандовскі та Ламін дивом не відзначились. Перший загнав себе до лицевої, а другий – перекинув кіпера разом з воротам після ефектних індивідуальних дій.

Новий сезон Ла Ліги Барселона розпочне гостьовим матчем з Мальоркою. BETKING прогнозує перемогу каталонців – 1,60. Малоймовірною є нічия – 4,50. А тріумф балеарців оцінили коефіцієнтом 5,00.

Барселона заслужено вийшла вперед на 21-й хвилині. Дро запустив у прорив Ламіна, той розхитав двох суперників і помітив вільного Гаві. Останній невідпорно пробив у ближній метрів з 20-и. Команда Фліка не зупинялась, швиденько подвоївши перевагу. Рафінья зайшов у середину, відкривши фланг для Жерара. 23-річний кантерано покотив уздовж воротарського на Роберта, якому залишалось правильно підставити ногу.

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WHAT A GOAL FROM GAVI



We are going to see prime Gavi this season pic.twitter.com/5Mbn1nR41h — Brian (@Bri_an2) August 4, 2025

Ламін накручував суперників пачками, та м'яч після його ударів вперто відмовлявся влучати у сітку. Юний Дро, попри загалом впевнену гру, теж запам'ятався дивовижним промахом з кількох метрів, замикаючи простріл Бальде. Утім, Барса оформила розгром ще до перерви. Автором несподіваного дубля став фарбований блондин Гаві, який тонко скористався асистом Кунде. 3:0 після стартових 45-и хвилин. "Кулес" домінували за усіма показниками: 74% володіння м'ячем, 15-1 за ударами (6-0 у площину).

️️ ¡¡Dobleteeee de Gavi!! ️️



️ El mediocampista define de forma brillante picándosela al portero. Daegu 0-3 FC Barcelona #DaeguBarça pic.twitter.com/VA6759IVF3 — MARCA (@marca) August 4, 2025

Флік вкотре повністю змінив склад у перерві. На полі з'явились, зокрема, Педрі, Кубарсі та Рашфорд. Однак, четвертий м'яч "блаугранас" до свого активу записав 16-річний Тоні Фернандес, який у минулому сезоні став другим наймолодшим дебютантом в історії Барси після Ямаля. Вихованець славетної Ла Масії завершив красиву триходівку за участі Рашфорда з Ольмо. Маркус оформив передасист, а трішки пізніше відзначився сам. Свій прем'єрний гол у складі каталонців опальна зірка забив після передачі Еріка Гарсії. Нагадаємо, що Рашфорд перебрався в Барсу з МЮ на правах річної оренди. "Кулес" мають право викупу за 30 млн євро.

Rashford is playing like a senior player. Didn’t even celebrate his first goal he’s so locked in pic.twitter.com/wkHhXZ2Ur2 — ????? (@ssentongopeter5) August 4, 2025

Ложкою дьогтю для гостей стала м'язова травма Кубарсі за 5 хвилин до завершення основного часу. Один з лідерів чинних чемпіонів Іспанії покидав поле разом з лікарями, а Флік не приховував свого розчарування. Адже уже 16 серпня Барселона стартує у Ла Лізі виїзним матчем проти Мальорки. Каталонці у підсумку завершили турне впевненою перемогою 5:0, але втратили дуже важливого гравця.

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