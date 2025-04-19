Барселона оформила камбек, дотиснувши Сельту у видовищному матчі з 7 голами – травма Лєвандовскі, хет-трик Іглесіаса
Барселона приймала Сельту у 32 турі чемпіонату Іспанії. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
"Кулес" розпочали гру проти "кельтів" досить активно. Вже на другій хвилині Лєвандовскі доволі небезпечно пробив по воротах Гуаїти. Через невеликий проміжок часу Іньїго Мартінес відгукнувся на передачу з кутового, але навіть не влучив у площину воріт.
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Гол Барселона забила завдяки старанням Феррана Торреса. Нападник класно пробив з-за меж штрафного майданчика. Сельта не відсиджувала в обороні, атакувала гостро, і тиснула на суперника не соромлячись. На 15 хвилині "кельти" провели швидку контратаку, яку класно завершив Борха Іглесіас. Загалом, попри те, що Барселона мала перевагу у володінні у першому таймі, саме Сельта створювала гостріші моменти (xG 0.49 проти 1.01). Щенсни доводилося раз за разом рятувати команду, яка не дуже надійно грала в обороні.
По перерві "кельти" знову засмутили суперника. Борха увірвався у штрафний, залишивши позаду всіх захисників, і влучно пробив в дальній кут від воротаря. Барселона так захопилася спробами відігратися, що на 62 хвилині знову проґавила атаку Сельти. Серхіо Каррейра вибив м'яч якомога далі від воріт, а там його підхопив Борха Іглесіас. Нападник досить легко переграв Щенсни і оформив хет-трик, який став його першим в Ла Лізі.
Барселона прийшла до тями через кілька хвилин. Дані Ольмо відіграв один м'яч, отримавши передачу від Рафіньї. Бразилець не тільки посприяв другому голу "кулес", а й забив сам. Ламін Ямаль помітив можливість для навісу, Рафінья вискочив з-за спин захисників і виколотив м'яч головою у сітку воріт. Близько 80 хвилини Роберт Лєвандовскі отримав травму і попросив заміну.
Вже в компенсований час Барселона заробила право пробити пенальті. До позначки підійшов Рафінья. Бразилець пробив настільки сильно, що хоча й Гуаїта вгадав кут, але ніяк не міг врятувати свою команду від поразки. У підсумку вольова перемога Барселони з рахунком 4:3.
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