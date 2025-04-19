"Кулес" розпочали гру проти "кельтів" досить активно. Вже на другій хвилині Лєвандовскі доволі небезпечно пробив по воротах Гуаїти. Через невеликий проміжок часу Іньїго Мартінес відгукнувся на передачу з кутового, але навіть не влучив у площину воріт.

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Гол Барселона забила завдяки старанням Феррана Торреса. Нападник класно пробив з-за меж штрафного майданчика. Сельта не відсиджувала в обороні, атакувала гостро, і тиснула на суперника не соромлячись. На 15 хвилині "кельти" провели швидку контратаку, яку класно завершив Борха Іглесіас. Загалом, попри те, що Барселона мала перевагу у володінні у першому таймі, саме Сельта створювала гостріші моменти (xG 0.49 проти 1.01). Щенсни доводилося раз за разом рятувати команду, яка не дуже надійно грала в обороні.

По перерві "кельти" знову засмутили суперника. Борха увірвався у штрафний, залишивши позаду всіх захисників, і влучно пробив в дальній кут від воротаря. Барселона так захопилася спробами відігратися, що на 62 хвилині знову проґавила атаку Сельти. Серхіо Каррейра вибив м'яч якомога далі від воріт, а там його підхопив Борха Іглесіас. Нападник досить легко переграв Щенсни і оформив хет-трик, який став його першим в Ла Лізі.

Барселона прийшла до тями через кілька хвилин. Дані Ольмо відіграв один м'яч, отримавши передачу від Рафіньї. Бразилець не тільки посприяв другому голу "кулес", а й забив сам. Ламін Ямаль помітив можливість для навісу, Рафінья вискочив з-за спин захисників і виколотив м'яч головою у сітку воріт. Близько 80 хвилини Роберт Лєвандовскі отримав травму і попросив заміну.

Вже в компенсований час Барселона заробила право пробити пенальті. До позначки підійшов Рафінья. Бразилець пробив настільки сильно, що хоча й Гуаїта вгадав кут, але ніяк не міг врятувати свою команду від поразки. У підсумку вольова перемога Барселони з рахунком 4:3.

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