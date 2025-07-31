У середу, 30 липня, Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про угоду з урядом Демократичної Республіки Конго на наступні чотири сезони. Хоча суми угоди офіційно не оголошувалися, все вказує на загальну суму в 40 мільйонів євро, по 10 мільйонів за сезон, інформує Marca.

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Це значне фінансове вливання для клубу. Більш того, всі професійні команди клубу будуть розміщувати емблему ДР Конго – Coeur de Afrique на спинах своїх тренувальних футболок до сезону 2028/29, а клуб стане глобальним партнером під назвою "Офіційний партнер з розширення можливостей у спорті та культурі". Крім того, на території стадіону Камп Ноу буде проходити захід Casa de la DRC.

Це стратегічне партнерство спрямоване на просування футболу, культури спорту та миру. "Ця угода є загальною прихильністю до сприяння розвитку різних видів спорту в Демократичній Республіці Конго, і в рамках цієї співпраці клуб зробить внесок у збагачення підготовки молодих спортсменів країни, передаючи свою екосистему цінностей, яка є незаперечним наріжним каменем моделі та шляху Барси", – йдеться в заяві.

Клуб, через академії Барси, створить і розробить спортивну програму для дітей регіону з різних дисциплін: футболу, баскетболу, гандболу, міні-футболу та хокею на роликах. Паралельно з цим Центр інновацій Барси (BIHUB) розробить спеціальні програми для дорослих, спрямовані на навчання тренерів, засновані на передовій технічній підготовці, віковій структурі спорту, інтеграції спортивної науки і спільній організації спортивних заходів.

Каталонський клуб шукає партнерів, оскільки йому потрібні нові доходи для підвищення свого статусу ФФП, який частково визначається збільшеним бюджетом клубу і його доходами.

Така стратегія взаємодії Барселони і ДР Конго не є новою для конголезького уряду, який вже має аналогічні угоди з європейськими клубами – такими як Монако і Мілан.

ДР Конго є багатою на природні ресурси, але, в той же час, однією з найбідніших країн світу. Незважаючи на величезні запаси корисних копалин, таких як кобальт, мідь, алмази та інші, більша частина населення живе в злиднях.

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