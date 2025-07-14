Півзахисник Пабло Торре продовжить свою кар'єру у складі Мальорки.

Мальорка оголосила на офіційному сайті про підписання півзахисника Барселони Пабло Торре. Контракт розрахований до 30 червня 2029 року.

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Прес-служба Барселони розкрила умови переходу. Так, "блаугранас" збережуть за собою право викупу, а також отримають відсоток від майбутнього продажу Торре.

Додамо, що Пабло виступав за Барселону з січня 2022 року. У минулому сезоні Торре провів 14 матчів, у яких відзначився 4 голами та 3 асистами.

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