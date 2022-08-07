Бразильський воротар достроково розірвав контракт із Барселоною, який був чинний ще один рік. Каталонці вирішили відпустити 33-річного Норберто Нето, щоб зекономити на зарплатні.

"Він сам попросив не використовувати його": Тухель підтвердив неминучий відхід зірки Челсі – Барселона потирає руки

Новим клубом досвідченого кіпера, який раніше виступав за Валенсію, Фіорентину та Ювентус, став англійський Борнмут. Новачок АПЛ підписав Нето безкоштовно. Угода розрахована на сезон 2022/23, повідомляє офіційний сайт "вишень".

Цікаво, що у 2019-му Барса заплатила Валенсії за Нето 26 млн євро. За цей час бразилець зіграв за "синьо-гранатових" лише 21 поєдинок. Відповідно, кожен його вихід на поле обійшовся клубу в понад мільйон євро, без урахування зарплатні.

Нагадаємо, Борнмут за підсумками минулого сезону повернувся в АПЛ і вдало розпочав новий чемпіонат, обігравши у першому турі Астон Віллу (2:0). Норберто Нето став четвертим новачком "вишень" у літнє вікно після Джо Ротвелла, Маркуса Тавернієра та Раяна Фредерікса.

Челсі втримав мінімальну перемогу над Евертоном – Миколенко врятував від гола, міг забити й асистувати