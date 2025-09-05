Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про розірвання контракту з Ромеу за згодою обох сторін. Вони домовилися про це ще 28 серпня, але офіційно про угоду було оголошено тільки в цю п'ятницю.

Барселона вже кілька місяців давала зрозуміти, що не розраховує на Ромеу. Він був єдиним гравцем, якого Гансі Флік не взяв у літнє азіатське турне, залишивши його одного працювати в Сьютат Еспортіва.

Контракт Оріоля з "блаугранас" діяв до літа 2026 року. Ромеу, який виступав за Барселону також у сезоні 2010/11, загалом провів 37 матчів за команду. 33-річний гравець став вільним агентом і розглядає різні варіанти.

