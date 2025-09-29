Марк Берналь провів поза полем 383 дні через травму коліна. У матчі проти Валенсії, 14 вересня, він вперше з'явився у складі Барселони, а також оформив результативну дію.

У понеділок, 29 вересня, Марк Берналь підписав новий контракт з "кулес", який буде чинний до 2029 року. Як повідомляє Mundo Deportivo, в угоді прописана клаусала у розмірі 500 мільйонів євро.

Півзахисник дебютував за Барселону у сезоні 2024/25, але він швидко потрапив до лазарету, оскільки порвав передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. У кампанії 2025/26 він зіграв у двох матчах.

