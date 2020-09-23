Сума трансферу становить 30 млн євро та ще 10 млн бонусами, а контракт розрахований до 2023 року з опцією продовження до 2025, повідомляє офіційний сайт "вовків".

Семеду зворушливо попрощався із Барселоною

"Ми не часто маємо можливість підписати гравця світового класу із клубу топ-класу. Підписання Нелсона демонструє, що ми ніколи не перестанемо прогресувати. Ми все ще голодні і смиренні в своєму серці", – поділився власник Вулверхемптона Джефф Ши у коментарі офіційному сайту клубу.

У минулому сезоні Ла Ліги Семеду провів 32 матчі у складі Барселони, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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