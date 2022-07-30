23-річний іспанець перейде з Барселони у Сельту, інформують пресслужби обох колективів.

Барселона офіційно домовилася про трансфер Кунде

Мінгеса пройде медогляд у клубі з Віго, після чого підпише контракт. Угода буде розрахована на 4 роки. Каталонці зароблять на продажі Оскара 3 мільйони євро, також передбачені бонуси. "Небесно-блакитні" кампанію 2021/22 завершили на 11 сходинці Ла Ліги.

Зауважимо, центрбек є вихованцем Барселони. За першу команду почав грати у 2020-му й відтоді провів 66 поєдинків (два голи та п'ять асистів), з яких 27 – минулого сезону.

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El FC Barcelona y el Real Club Celta de Vigo han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso del jugador Óscar Mingueza — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 30, 2022