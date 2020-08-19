Барселона офіційно призначила Кумана новим головним тренером

Контракт нідерландця розрахований до 30 червня 2022 року, інформує офіційний сайт "блаугранас". Презентація нового наставника відбудеться сьогодні, о 18:00 за іспанським часом.

Колишня зірка Барселони стане помічником Кумана

Куман захищав кольори Барселони в статусі гравця з 1989-го по 1995 рік, вигравши Кубок чемпіонів та 4 рази – Ла Лігу. З 1998-го по 2000-й працював у Барселоні асистентом Луї ван Гала. Потім розпочалася самостійна кар'єра – Вітесс, Аякс, Бенфіка, ПСВ, Валенсія, АЗ, Фейєнорд, Саутгемптон та Евертон.

З 2018 року очолював національну збірну Нідерландів, яка стане першим суперником України на чемпіонаті Європи-2020. Таким чином, "помаранчеві" на Євро-2020 матимуть нового тренера. Що стосується Барселони, то Мессі та Ко за підсумками сезону 2019/20 не здобули жодного трофею.

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