Барселона офіційно презентувала Трінкау

На Камп Ноу відбулася офіційна презентація нападника Франсішку Трінкау. Португальський талант перебрався до іспанської Барселони з Браги.

20-річний "новий Роналду" презентований у статусі гравця Барси. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Барселона взимку викупила контракт Трінкау в Браги за 31 млн євро, але залишила його догравати сезон у португальському гранді. Його клаусула становить 500 млн у євровалюті. Наразі невідомо, чи Трінкау проведе найближчий сезон у першій команді "блаугранас". Раніше англійський Лестер проявляв інтерес до форварда – "лисиці" планували взяти його в оренду.

У кампанії 2019/20 Франсішку Трінкау провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 13 результативних передач.

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