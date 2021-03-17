Жоан Лапорта "склав присягу" нового президента каталонського клубу. Презентація була організована на одній з трибун домашнього стадіону Барселони.

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Подію відвідало багато гостей, серед яких був головна зірка клубу Ліонель Мессі. За спостереженнями Football Espana, на церемонію також завітали колишні президенти клубу Жозеп-Марія Бартомеу та Сандро Росель. Варто відзначити, що у обох є проблеми із законом через свої дії у таборі "блаугранас", а Росель навіть встиг відсидіти реальний термін.

Нагадаємо, Лапорта отримав нову посаду на наступні 6 років.

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