Іспанець з'явився на домашній арені Барселони – Камп Ноу – та вже звично понабивав м'яча перед глядачами. Відео з презентації опублікував офіційний твіттер каталонців.

Ферран Торрес офіційно перейшов у Барселону

"Я натхненний як хлопчик. З кількома гравцями я знайомий за грою за збірну Іспанії, вони дуже добре мене прийняли. Я дуже щасливий. Вчорашня перемога над Мальоркою була дуже важливою для досягнення наших цілей. Барселона – найкращий клуб світу, який завжди змагається за всі трофеї. Команда продовжує зростати. У нас дуже молодий склад, якому треба вчитися досягати великих успіхів.

Я мріяв грати за Барселону, і ця мрія здійснилася. Це вже є факт. Я провів хороший матч за збірну проти Італії, і Матеу Алемані (директор Барселони – прим.) зателефонував до мого менеджера, щоб сказати, що я цікавий Барселоні. Я сказав агентові, що хочу перейти.

Манчестер Сіті – один із найкращих клубів, але я амбітний і хотів прийти до Барселони, щоб допомогти їй повернутися на заслужене місце. Тут дуже згуртований колектив. Вирішальний момент – симпатія тренера, бо він тут головний. Ми з Хаві знаємо, що таке ДНК Барси. Робота з Гвардіолою та Луїсом Енріке сприяла моєму трансферу", – наводить слова Торреса Marca.

Нагадаємо, "блаугранас" віддала Манчестер Сіті за Торреса 55 млн євро, ще 10 млн передбачені бонусами.

Барселона експериментальним складом мінімально здолала Мальорку і піднялась у топ-5 Ла Ліги