Барселона офіційно повідомила про дисциплінарне провадження щодо голкіпера Марка-Андре тер Штегена. На період розгляду справи клуб вирішив тимчасово позбавити його капітанської пов'язки.

Тер Штеген розлютив керівництво Барселони – конфлікт загострюється, клуб готує радикальні дії

У заяві зазначається, що рішення ухвалено спільно з дирекцією клубу та тренерським штабом. Термін дії дисциплінарної процедури не уточнюється – капітанство буде відновлено або остаточно анульовано після завершення розгляду.

На час відсторонення функції першого капітана виконуватиме Рональд Араухо, який до цього був другим в ієрархії лідерів команди.

Нагадаємо, що причиною погіршення стосунків між Марком-Андре тер Штегеном та керівництвом Барселони стала його самостійна публічна заява про операцію на спині та тримісячний період відновлення. Цей крок серйозно розлютив президента клубу Жоана Лапорту та спортивного директора Деку – вони вважають, що подібна інформація мала бути оголошена виключно за узгодженням із клубом.

Ба більше, за даними іспанських ЗМІ, тер Штеген відмовився надати офіційний дозвіл на передачу даних про свою травму та хірургічне втручання до медичної комісії Ла Ліги. Без відповідного документа клуб не може активувати спеціальне правило, яке дозволяє звільнити частину зарплатної відомості для реєстрації новачків.

Дебютний гол на очах у Марадони, дубль на Бернабеу і фатальне рішення – як Саленко підкорював Іспанію