Поляк не зміг завершити зустріч з Сельтою (4:3) через пошкодження. Як повідомляє прес-служба Барселони, у Лєвандовскі діагностували травму лівого напівсухожилля.

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За інформацією Marca, нападник "кулес" пропустить близько трьох тижнів. Це означає, що він не зіграє проти Мальорки та Вальядоліда у Ла Лізі та у фіналі Кубка Іспанії з Реалом. Орієнтовно Лєвандовскі відновиться до матчу-відповіді з Інтером в Лізі чемпіонів.

Польський нападник – найкращий бомбардир Барселони. У 48 матчах у всіх турнірах він забив 40 голів.

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