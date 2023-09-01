Захисник збірної Португалії та Манчестер Сіті Жоау Канселу в сезоні 2023/24 буде захищати кольори Барселони.

Перехід 29-річного футболіста був на межі зриву через фінансові проблеми каталонців. Втім, Барселоні вдалося знайти кошти, щоб завершити перехід Жоау Канселу з Манчестер Сіті.

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"Містяни" відпустили правого захисника в оренду до літа 2024 року, як інформує офіційний сайт каталонців. У "блаугранас" не буде можливості викупити гравця, а, отже, він повернеться з завершенням поточного сезону в Англію.

Нагадаємо, що Жоау Канселу приєднався до Манчестер Сіті у сезоні 2019/20. Загалом португалець провів за команду Пепа Гвардіоли 154 матчі, в яких оформив дев'ять голів та віддав 22 результативні передачі.

Частину сезону 2022/23 Канселу провів, виступаючи за Баварію. Мюнхенці в останню мить намагалися знову залучити захисника у свою команду, але португалець чекав лише на перехід в Барселону.

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