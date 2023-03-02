Барселона офіційно підписала сина Роналдінью
2 березня 17:17 - Читать на русском
Династія володаря "Золотого м'яча"-2005 матиме продовження на Камп Ноу.
Барселона офіційно оголосила про підписання Жоау Мендеша – сина екс-зірки "блаугранас" Роналдінью.
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Бразилець справив непогане враження під час перегляду і отримає свій шанс у молодіжній команді Барселони. 25 лютого Мендешу виповнилося 18 років, він виступає на позиції нападника і нещодавно припинив співпрацю з Крузейро. Жоау також має іспанський паспорт, а його інтереси представляє брат знаменитого батька – Роберто де Ассіс.
Нагадаємо, в Іспанію повернувся і сам Роналдінью. Легенда у свої 42 погодився зіграти за команду "Свині" у розважальній лізі Жерара Піке.
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