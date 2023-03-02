Барселона офіційно оголосила про підписання Жоау Мендеша – сина екс-зірки "блаугранас" Роналдінью.

"Ти з глузду з'їхав?": Роналдінью відмовився виконувати пенальті у лізі Піке

Бразилець справив непогане враження під час перегляду і отримає свій шанс у молодіжній команді Барселони. 25 лютого Мендешу виповнилося 18 років, він виступає на позиції нападника і нещодавно припинив співпрацю з Крузейро. Жоау також має іспанський паспорт, а його інтереси представляє брат знаменитого батька – Роберто де Ассіс.

Нагадаємо, в Іспанію повернувся і сам Роналдінью. Легенда у свої 42 погодився зіграти за команду "Свині" у розважальній лізі Жерара Піке.

El jugador ???̃? ?????? ha signat, en presència del directiu @SolerFerre i del director del Futbol Formatiu José Ramon Alexanco, la seva incorporació al FC Barcelona en l’etapa juvenil#FCBMasia ️ pic.twitter.com/IyVWbFddHU — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) March 2, 2023

Сини відомих футболістів, які пішли по стопах батьків