26-річний данець став гравцем Барселони, інформує пресслужба клубу. Його контракт із Челсі завершився 30 червня, тому каталонцям він дістався безкоштовно.

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Угода Крістенсена із "блаугранас" розрахована на 4 роки, у ній прописана клаусула у 500 мільйонів євро. Презентація оборонця, фотосесія та підписання контракту відбудуться у четвер, 7 липня, в клубному офісі.

Андреас з 2012 року належав Челсі, але лише в останніх сезонах здобув статус провідного виконавця. Загалом за першу команду "синіх" він награв 160 поєдинків і виграв з нею 6 трофеїв, серед яких перемога в ЛЧ торік.

Нагадаємо, першим літнім новачком команди Хаві Ернандеса став Франк Кессьє, який перебрався на Камп Ноу на правах вільного агента. Попереднім його клубом був Мілан.

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