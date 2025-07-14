Шведський гравець Копенгагена Руні Бардагжі офіційно перейшов у Барселону. Про це повідомила прес-служба каталонської команди.

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19-річний правий вінгер кувейтського походження підписав контакт з "блаугранас" до 2029 року. Сума трансферу оцінювалась інсайдерами у два мільйони євро, а також бонуси. Очікується, що швед стане конкурентом для Ламіна Ямаля.

В складі Копенгагена Бардагжі всього провів 84 матчі. В його активі 15 голів та 1 асист. Сезон 2024/25 гравець майже повністю пропустив через розрив хрестоподібних зв'язок.

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